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Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по військовим літакам РФ

Новини » Надзвичайні події    23.07.2019 - 08:25
Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по військовим літакам РФ
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Літаки РФ порушили повітряний простір біля східного узбережжя

Військові літаки Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь після того, як кілька російських військових літаків вторглися в її повітряний простір. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на  AP.

Міністерство національної оборони Південної Кореї повідомило, що літаки РФ порушили повітряний простір біля східного узбережжя у вівторок. На перехоплення були відправлені винищувачі, які відкрили попереджувальний вогонь.

За повідомленням військового відомства, повітряний простір країни у вівторок також порушили китайські військові літаки.

Нагадаємо, 17 липня Фінляндія звинуватила російський літак у порушенні повітряного простору у Фінській затоці. 

РБК-Україна писало, що у понеділок, 15 липня, Фінляндія підняла в повітря винищувачі Hornet для ідентифікації трьох російських літаків над Балтійським морем. Літаки піднялися для ідентифікації російських Ту-160, А-50 і Су-35. Однак тоді обійшлося без порушення повітряного простору.

Крім того, на початку червня США заявили, що у Філіппінському морі американському ракетному крейсеру USS Chancellorsville довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Удалой".

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