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Кабмін назвав ціну на газ для населення в серпні

Новини » Економіка    23.07.2019 - 15:26
Кабмін назвав ціну на газ для населення в серпні
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна повинна знизитися 4 640 грн без ПВД та транспортування

Кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5% у порівнянні із липнем та становитиме не більше 4 640 грн за 1 тис. куб. м без ПДВ та транспортування. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Як зазначили в прес-службі, такі розрахунки можна зробити, виходячи із динаміки формування ціни газу на ринку України, і враховуючи дані Української енергетичної біржі - станом на сьогодні 4 643 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м, та НАК "Нафтогаз України" - 4 640 грн для промисловості.

У прес-службі уряду відзначили, що ціна на газ для населення загалом за три місяці знизилася на 25% із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизила ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО у липні на 648 грн або на 11,7% до  4 905,67 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат). Нова ціна розрахована відповідно до постанови Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року.

Відзначимо, НАК "Нафтогаз України" знизила ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів 7,2-7,5% у серпні до 4 640,00 - 5 204,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

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