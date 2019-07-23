Біля берегів Західної Африки затонув український траулер, є загиблі

Фото: траулер "Іван Голубець" ("Думська")

На траулері кілька днів була пожежа

Океанський український траулер "Іван Голубець" IMO 8859782, на якому кілька днів вирувала пожежа, затонув у понеділок вночі біля мавританського порту Нуадібу. Про це заявив колишній представник президента України в АР Крим Борис Бабин, посилаючись на інформацію капітана судна Сергія Тимченко, повідомляє видання "Думська".

За даними капітана, судно лежить на океанському шельфі біля узбережжя Мавританії на глибині 35 метрів. Достовірно відомо про загибель двох моряків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що траулер "Іван Голубець" третю добу горить біля берегів Мавританії (Західна Африка), в результаті загинув моторист, є постраждалі. Зазначалося, що на момент загоряння на борту траулера знаходилося 90 осіб - громадяни України і Росії.

Пожежа почалася 20 липня о машинному відділенні і швидко поширилася на палубу.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні в Індійському океані біля північного заходу півострова Індостан на борту танкера Gas Aegean під ліберійським прапором було виявлено тіло українського моряка.