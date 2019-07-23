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Борис Джонсон переміг на виборах майбутнього прем'єра Британії

Новини » В світі    23.07.2019 - 14:19
Борис Джонсон переміг на виборах майбутнього прем'єра Британії
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Члени Консервативної партії проголосували за Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон переміг на виборах лідера правлячої британської Консервативної партії і стане новим прем'єр-міністром країни. Про це повідомляє агентство Reuters.

Наголошується, що Джонсон отримав голоси 92 153 членів Консервативної партії, проти 46 656 у його суперника, міністра закордонних справ Джеремі Ханта.

Прем'єр-міністр Тереза Мей залишить свій пост 23 липня, після того, як відправиться в Букінгемський палац на зустріч з королевою Єлизаветою, яка офіційно призначить Джонсона. Мей офіційно заявила, що залишає посаду голови Консервативної партії на початку червня 2019 року.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що його країна буде готова до Brexit до 31 жовтня 2019 року. Джонсон зазначив, що Велика Британія буде готова вийти з Європейського союзу з угодою про умови Brexit або без нього.

Раніше РБК-Україна писало, що більше десяти міністрів уряду Великої Британії готуються піти у відставку в разі призначення Бориса Джонсона прем'єр-міністром.

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