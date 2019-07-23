Зеленський назвав ім'я кандидата на пост генпрокурора

Фото: Руслан Рябошапка (president.gov.ua)

Зеленський розглядає кандидатом Рябошапку

Президент Володимир Зеленський заявив, що заступника глави Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, Україні потрібен новий генпрокурор. Він також додав, що запрошував чинного генпрокурора Юрія Луценка на брифінг, проте він у відпустці.

"Рябошапка - це одна з кандидатур, які розглядаються", - заявив Зеленський.

Додамо, що цю заяву Зеленський зробив після завершення брифінгу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Зазначимо, Рябошапка у 2014 році був заступником міністра юстиції Українию. З 16 березня 2016 року до 9 червня 2017 року був членом Національного агентства з питань запобігання корупції. Зараз займає посаду заступника глави Офісу президента. Він відповідає за правовий блок і відносини президента із судами. З травня 2019 року член РНБО.

РБК-Україна вчора писало, що генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку. Зазначимо, що 11 червня президент Зеленський вніс у Верховну раду подання на генпрокурора Юрія Луценка. У поданні говориться, що Луценка потрібно звільнити через відсутність у нього вищої юридичної освіти та відповідного досвіду роботи.

Після цього Комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не зміг розглянути подання президента про звільнення Луценка. У зв'язку з цим, Зеленський повторно просив Раду невідкладно розглянути це питання.

Додамо, що президент подав законопроект про посилення люстрації. Згідно з законопроектом під люстрацію потрапляє й Юрій Луценко, який зараз займає посаду генпрокурора.