У "Слузі народу" роз'яснили позицію по подвійне громадянство

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков прокоментував недавню заяву Зеленського

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков роз'яснив позицію політсили по законодавчій ініціативі про подвійне громадянство. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, Разумков прокоментував недавню заяву президента Володимира Зеленського про можливість отримання подвійного громадянства, зокрема для етнічних українців, які живуть за кордоном. Зокрема, він відповів на питання, чи варто очікувати цього в перспективі і для всіх чи країн буде відкрита ця можливість.

"Думаю, що не для всіх країн, тому що одна країна веде свою історію з подвійним громадянством, я маю на увазі Російську Федерацію. Сама ініціатива можлива, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм, які, з одного боку, давали б таку можливість , а з іншого - захищали інтереси держави і наших громадян", - сказав глава партії.

Нагадаємо, раніше Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр закордонних справ Павло Клімкін в жовтні 2018 року заявив, що в Україні при можливій легалізації подвійного громадянства слід виключити такий варіант для російського паспорта.

Додамо також, у січні цього року Клімкін розповів про підготовку до впровадження подвійного громадянства в Україні. Він відзначав, що в Україні потрібно почати серйозну дискусію навколо введення подвійного громадянства.