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В Донецьк прибули російські групи снайперів

Новини » Надзвичайні події    23.07.2019 - 10:00
В Донецьк прибули російські групи снайперів
Ілюстративне фото (gennadiydubovoy/livejournal.com)

Їх завдання, за даними ООС, - знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ

До окупованого Донецька прибули російські групи снайперів із завданням - підготовка та здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ. Про це повідомляє прес-центра операції Об'єднаних сил.

В ООС додали, що встановлені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ відеокамери спостереження дозволяють здійснювати відео фіксацію ситуації у режимі роботи 24/7.

"За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій українських військ, обстрілів мирних жителів та цивільної інфраструктури на території, що контролюється урядом України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 19 липня, під час проведення інженерних робіт по обладнанню бліндажу, від ворожого снайперського вогню загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Раніше повідомлялось, що російсько-окупаційні війська використовують цивільні об'єкти на Донбасі для приховування забороненого мінськими угодами озброєння. За даними Головного управління розвідки, бойовики в цивільних складських приміщеннях та сховищах розміщують самохідні артилерійські установки, склади артилерійських боєприпасів, в тому числі до реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

 

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Новини України ДонецькРосійська ФедераціяснайперыООС
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