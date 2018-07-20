Підсумки дня: 20 липня

На українських дорогах стався ряд масштабних смертельних ДТП

Сьогоднішній день ознаменувався низкою масштабних смертельних ДТП на українських дорогах.

У Житомирській області зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, в результаті аварії загинули десять людей, ще десять постраждали. Всі подробиці аварії, що відомо про постраждалих на даний момент, а також фото та відео з місця подій - в матеріалі РБК-Україна.

У Миколаївській області рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, в результаті чого загинули п'ять осіб. Ще 12 постраждали. Повідомляється, що всі жертви та постраждалі в цьому є громадянам Білорусі.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Хмельницькій області загинули 3 особи, зокрема одна дитина.

Росія мала право анексувати Крим, - глава МВС Італії

Російська Федерація мала право анексувати український Крим у 2014 році на підставі так званого "референдуму". Про це в інтерв'ю The Washington Post заявив міністр внутрішніх справ Італії та лідер націоналістичної партії "Ліга" Маттео Сальвіні. Зокрема, Сальвіні виступив за зняття санкцій проти Росії, які, на його думку, є неефективними і тільки завдають шкоди італійському експорту. Він також зазначив, що РФ нібито мала право анексувати Крим на підставі "референдуму". В МЗС відреагували на заяву глави МВС Італії щодо "законності" анексії Криму

Путін запропонував Трампу провести референдум на Донбасі, - Bloomberg

На саміті в Гельсінкі президент РФ Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбасі щоб "покласти край військовому конфлікту". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох людей, що були присутні на закритій зустрічі. Як заявляє Bloomberg, під час закритої частини переговорів в Гельсінкі Путін запропонував лідеру США "провести голосування серед місцевих жителів Донбасу" щодо статусу регіону. Так само Путін додав що все повинно відбуватися під егідою міжнародної спільноти.

У Німеччині невідомий в автобусі поранив ножем 14 осіб

В німецькому місті Любек невідомий у рейсовому автобусі вихопив ніж і почав наносити удари пасажирам, в результаті інциденту поранення отримали 14 осіб. Повідомляється, що напад стався в автобусі, який їхав з Любека в напрямку Травемюнде. За інформацією видання, чоловік витягнув з рюкзака ніж і напав на пасажирів. В результаті дві людини отримали важкі поранення, ще 12 отримали несильними порізами.

У Чернігові чоловіка прив'язали до стовпа з табличкою "Я ватник" (відео)

У Чернігові колишнього засудженого прив'язали до стовпа разом з табличкою "Я ватник". Як пояснив чоловік, що знімав відео, прив'язаний звинувачується в тому, що він нібито зруйнував пам'ятник Героям Небесної Сотні. Також він висловлював проросійський заяви. Крім того, відомо, що прив'язаний чоловік вийшов з в'язниці лише місяць тому, де відбував покарання за зґвалтування і педофілію. У в'язниці чоловік провів 10 років і звільнений після закінчення строку на законних підставах.

Спека і грози: синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні

У більшості регіонів України на вихідних пройдуть дощі з грозами. Як повідомили синоптики, в усіх областях країни в суботу і неділю буде жарко. У деяких містах температура повітря перевищить позначку в +30 градусів.