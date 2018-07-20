У Німеччині невідомий в автобусі поранив ножем 14 осіб

Двоє з потерпілих перебувають у важкому стані

В німецькому місті Любек невідомий у рейсовому автобусі вихопив ніж і почав наносити удари пасажирам, в результаті інциденту поранення отримали 14 осіб. Про це повідомляє видання LN Online.

Повідомляється, що напад стався в автобусі, який їхав з Любека в напрямку Травемюнде.

За інформацією видання, чоловік витягнув з рюкзака ніж і напав на пасажирів. В результаті дві людини отримали важкі поранення, ще 12 отримали несильними порізами.

Зазначимо, що правоохоронці затримали нападника. На допиті з'ясувалося, що він є уродженцем Ірану.

Нагадаємо, на початку липня в аеропорту Дюссельдорфа невідомий з ножем напав на співробітника служби безпеки.