У Миколаївській області мікроавтобус врізався у вантажівку, загинули 5 осіб

Ще 12 людей постраждали в результаті ДТП в Миколаївській області

У Миколаївській області рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, в результаті чого загинули п'ять осіб. Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що близько 05:00 на 289 км автодороги Київ-Одеса біля селища Криве Озеро рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" з білоруською реєстрацією врізався у вантажівку, яка, за попередніми даними, стояла з правого боку проїжджої частини через несправність.

"Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені в медичний заклад. Встановлюються дані потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Також встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної пригоди, буде призначено проведення експертиз.

Фото: ДТП у Миколаївській області

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, в центрі Полтави автомобіль в'їхав у підземний перехід, в результаті чого загинув чоловік, який виконував ремонтні роботи в переході.