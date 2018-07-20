На трасі Київ-Чоп пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, 10 загиблих

Ще 10 людей отримали поранення

У Житомирській області зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, в результаті аварії загинули десять людей, ще десять постраждали. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що аварія сталася 20 липня близько 10:40 на 127 км автодороги Київ - Чоп поблизу села Глибочиця Житомирського району.

За попередніми даними, водій маршрутного автобуса (ймовірно, сполученням Київ - Рівне), рухаючись в напрямку міста Житомира, скоїв зіткнення з вантажівкою DAF з напівпричепом.

За станом на 11:30 відомо, що в результаті зіткнення десять осіб загинули, ще десять з отриманими травмами різного ступеня тяжкості доставлені в медичні установи.

Фото (zt.npu.gov.ua)