Итоги дня: 20 июля

На украинских дорогах произошел ряд масштабных смертельных ДТП

Сегодняшний день ознаменовался рядом масштабних смертельных ДТП на украинских дорогах.

В Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате аварии погибли десять человек, еще десять пострадали. Все подробности аварии, что известно о пострадавших на данный момент, а также фото и видео с места событий - в материале РБК-Украина.

В Николаевской области рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек и двенадцать пострадали. Сообщается, что все жертвы и пострадавшие в этом ДТП являются гражданами Беларуси.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Хмельницкой области погибли 3 человека, в том числе один ребенок.

Россия имела право аннексировать Крым, - глава МВД Италии

Российcкая Федерация имела право аннексировать украинский Крым в 2014 году на основании так называемого "референдума". Об этом в интервью The Washington Post заявил министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии "Лига" Маттео Сальвини. В частности, Сальвини выступил за снятие санкций против России, которые, по его мнению, неэффективны и только наносят вред итальянскому экспорту. Он также отметил, что РФ якобы имела право аннексировать Крым на основании "референдума". В МИД отреагировали на заявление главы МВД Италии о "законности" аннексии Крыма

Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg

На саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе чтобы "положить конец военному конфликту". Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на двух людей, присутствоваших на закрытой встрече. Как заявляет Bloomberg, во время закрытой части переговоров в Хельсинки Путин предложил лидеру США "провести голосование среди местных жителей Донбасса" относительно статуса региона. Так же Путин добавил что все должно происходить под эгидой международного сообщества.

В Германии неизвестный в автобусе ранил ножом 14 человек

В немецком городе Любек неизвестный в рейсовом автобусе выхватил нож и начал наносить удары пассажирам, в результате происшествия ранения получили 14 человек. Сообщается, что нападение произошло в автобусе, который ехал из Любека в направлении Травемюнде. По информации издания, мужчина вытащил из рюкзака нож и напал на пассажиров. В результате два человека получили тяжелые ранения, еще 12 отделались несильными порезами.

В Чернигове мужчину привязали к столбу с табличкой "Я ватник" (видео)

В Чернигове бывшего осужденного привязали к столбу вместе с табличкой "Я ватник". Как объяснил мужчина, который снимал видео, привязанный обвиняется в том, что он якобы разрушил памятник Героям Небесной Сотни. Также он высказывал пророссийский заявления. Кроме того, известно, что привязанный мужчина вышел из тюрьмы всего месяц назад, где отбывал наказание за изнасилование и педофилию. В тюрьме мужчина провел 10 лет и освобожден по окончании срока на законных основаниях.

Жара и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

В большинстве регионов Украины на выходных пройдут дожди с грозами. Как сообщили синоптики, во всех областях страны в субботу и воскресенье будет жарко. В некоторых городах температура воздуха превысит отметку в +30 градусов.