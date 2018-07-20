Путін запропонував Трампу провести референдум на Донбасі - Bloomberg

Щоб "покласти край військовому конфлікту" Путін запропонував лидеру США провести голосування серед місцевих жителів

На саміті в Гельсінкі президент РФ Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбасі що б "покласти край військовому конфлікту". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох людей, що були присутні на закритій зустрічі.

Як заявляє Bloomberg, під час закритої частини переговорів в Гельсінкі Путін запропонував лідеру США "провести голосування серед місцевих жителів Донбасу" щодо статусу регіону. Так само Путін додав що все повинно відбуватися під егідою міжнародної спільноти.

За словами одного зі співрозмовників джерела, Трамп попросив Путіна не говорити про ідею референдуму на прес-конференції і дати час президенту США на обмірковування даної ідеї.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати деталі розмов про Україну на саміті, лише додав, що "обговорювалися деякі нові ідеї. Вони будуть опрацьовуватися".

Нагадаємо, Путін повідомив що для РФ питання Криму закрите. Президент РФ заявив, що референдум в Криму провели відповідно до міжнародного права і статутом ООН.

Так само повідомлялося, що Конгрес США відхилив пропозицію допитати перекладачку бесіди Трампа та Путіна. Комітетом з розвідки палати представників США було відхилено пропозицію обговорити можливість виклику в Конгрес на допит американської перекладачки Марини Гросс.