Росія мала право анексувати Крим, - глава МВС Італії

Лідер італійських націоналістів назвав анексію Криму законною

Російська Федерація мала право анексувати український Крим у 2014 році на підставі так званого "референдуму". Про це в інтерв'ю The Washington Post заявив міністр внутрішніх справ Італії та лідер націоналістичної партії "Ліга" Маттео Сальвіні.

Зокрема, Сальвіні виступив за зняття санкцій проти Росії, які, на його думку, є неефективними і тільки завдають шкоди італійському експорту. Він також зазначив, що РФ нібито мала право анексувати Крим на підставі "референдуму".

"Був референдум, та 90 відсотків людей проголосували за повернення Криму до Російської Федерації", - заявив Сальвіні.

Він також прокоментував той факт, що так званий референдум проводився після вторгнення російських військових на територію України.

"Порівняйте це з фальшивою революцією, псевдореволюцією в Україні, яка була профінансована іноземними державами - подібно до "арабської весни". Існують деякі історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно належать Російській Федерації", - додав Сальвини.

Нагадаємо, 16 липня президент Росії Володимир Путін після саміту з президентом США Дональдом Трампом визнав, що референдум у Криму провела російська сторона.

"Ми вважаємо, що ми провели референдум у відповідності з міжнародним правом, із статутом ООН. Для Російської Федерації це питання закрите", - заявив Путін.