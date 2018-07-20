Аварія в Житомирській області: всі подробиці

ДТП в Житомирській області забрала життя 10 людей, ще 10 отримали травми

Смертельна ДТП в Житомирській області сталася на трасі Київ - Чоп вранці 20 липня. Всі подробиці аварії, що відомо про постраждалих на даний момент, а також фото та відео з місця подій - в матеріалі РБК-Україна.

ДТП в Житомирській області: зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус

Аварія сталася близько 10:40 на 127 кілометрі траси Київ - Чоп в Житомирському районі поблизу села Глибочиця.

Рейсовий пасажирський автобус, що слідував за маршрутом Київ - Рівне в напрямку Житомира, зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом.

За кермом вантажівки перебував житель Тернопільської області 1981 року народження. Серед пасажирів автобуса 10 осіб загинуло, а ще 10 з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

Фото: Аварія на трасі Київ - Чоп (zt.npu.gov.ua)

Пізніше стало відомо про стан постраждалих, а також встановлено особи жертв ДТП. Як повідомили в прес-службі поліції Житомирської області, серед травмованих є двоє дітей. Дівчинка 2007 р.н. і хлопчик, віком близько 13 років, були доставлені в обласну дитячу лікарню.

Всього в лікарні Житомира доставлено 9 потерпілих, з них четверо перебувають у важкому стані.

Станом на 17:00 20 липня були встановлені особи 4 загиблих, серед них водій пасажирського автобуса, 1974 р.н., громадянин Грузії, 1962 р.н, житель с.Гульска Новоград-Волинського району, 2004 р.н., жителька м.Києва, 1958 р.н.

Відео: ДТП в Житомирській області (YouTube / Поліція Житомирщини)

За фактом аварії в Житомирській області розпочато розслідування

Управлінням Наполіціі в Житомирській області було розпочато досудове розслідування відповідно до ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб. Справа про ДТП за участю автобуса і вантажівки знаходиться на контролі у керівництва обласної прокуратури.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родичам загиблих у ДТП на Житомирщині та доручив надати необхідну допомогу постраждалим в аварії, які знаходяться в лікарнях.

Відео: коментар прес-служби Нацполіціі про аварію на трасі Київ - Чоп (YouTube/Поліція Житомирщини)