В МЗС відреагували на заяву глави МВС Італії щодо "законності" анексії Криму

На понеділок 23 липня, запланована зустріч з послом Італії в Україні

В Міністерстві закордонних справ України (МЗС) відреагували на заяву глави Міністерства внутрішніх справ (МВС) Італії Маттео Сальвіні щодо "законності" анексії Криму. Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".

За словами Зеркаль, на понеділок 23 липня, запланована зустріч з послом Італії в Україні.

"Ми реагуємо. В понеділок ми будемо зустрічатися з італійським послом, він дуже приємна людина, я розумію, що він не може відповідати за слова своїх політиків, особливо, зважаючи на те, що цей політик їздив в Крим, щойно повернувся з Москви, де, по наявній у нас інформації, зустрічався з паном Путіним", - заявила вона.

Зеркаль також зазначила, що не варто очікувати щось іншого від такої людини.

"Очікувати щось інше від людини, яка з 90-го року є функціонером цієї Ліги Півночі, ну можливо, не варто. Крім того, вони зараз на підйомі по рейтингам. Це напружує більше, ніж будь-які його заяви...зараз в них рейтинг підтримки більше 30%. Це означає, що в Європі є проблеми" - додала вона.

Нагадаємо, раніше Сальвіні заявив, що Російська Федерація мала право анексувати український Крим у 2014 році на підставі так званого "референдуму".