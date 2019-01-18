Підсумки дня: 18 січня

У Херсоні під час прес-конференції сталася стрілянина

Фото: приміщення офісу газети "Новий день" (pik.ua)

У Херсоні невідомі обстріляли приміщення офісу газети "Новий день". Стріляти по офісу почали під час прес-конференції. Також невідомі розпилили в офісі сльозогінний газ. Як зазначається, окрім невідомих чоловіків, газ розпилював і голова обласної організації Соціалістичної партії Кирило Стремоусов, якого затримали та направили до відділку поліції.

Поліція кваліфікувала стрілянину у Херсоні як хуліганство.

Україна шукає формулу для розриву дипвідносин з Росією

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

На сьогоднішній день Україна продовжує шукати спосіб для розриву дипломатичних відносин з Росією. Про це на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

Клімкін зазначив, що українська сторона проводить консультації з іноземними партнерами, щоб вони представляли інтереси Києва. "Не буду називати країни, тому що це питання ввічливості. Але це шалений обсяг роботи", - підкреслив він і додав, що поки жодна країна не погодилася представляти українські інтереси в Росії.

У Росії зіткнулися два винищувачі

Ілюстративне фото: винищувач Су-34 (ru.wikipedia.org)

У Росії зіткнулися два винищувачі-бомбардувальники Су-34, в результаті чого один винищувач впав у Татарську протоку, між Сахаліном і Хабаровським краєм. У департаменті інформації Міноборони РФповідомили, що зіткнення літаків сталося при виконанні планового навчально-тренувального польоту над акваторією Японського моря в 35 км від берега, екіпажі катапультувалися

Одного з льотчиків Су-34 знайшли живим. Водночас інформація про порятунок другого льотчика не підтвердилася.

Кличко почав переговори щодо проведення трьох боїв

Фото: Володимир Кличко (facebook.com/KlitschkoOfficial)

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко (64-5, 53 КО) провів переговори зі стрімінговим сервісом DAZN про можливість провести три заключних боїв. Про це повідомляє авторитетне боксерське видання The Ring.

За даними джерела, перший бій може пройти в Німеччині, де українець жив багато років і проводив свої поєдинки. Другим поєдинком, очікується, стане реванш з Тайсоном Ф'юрі (27-0-1, 19 КО), а останній бій Кличко проведе проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО ).

Собчак висловилася про Порошенка (відео)

Колаж РБК-Україна

Телеведуча і громадський діяч Ксенія Собчак, яка прибула в Київ і тут же зганьбилася через неправильне написання назви столиці, чим викликала обурення користувачів соцмереж, висловилася про томос і Петра Порошенка. Відео, на якому вона це говорить, було опубліковане в Telegram-каналі Ксенії.

Голос Собчак звучить за кадром, а свій телефон, на який знято відео, вона сфокусувала на Софійський собор.

У ролику вона говорить про нинішнього главу держави, майбутні вибори президента України, які відбудуться 31 березня, а також розмірковує про створення ПЦУ.