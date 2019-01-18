Одного з льотчиків Су-34 знайшли живим

Ілюстративне фото: винищувач Су-34 (ru.wikipedia.org)

Льотчик знаходиться на рятувальному плоту

В Міноборони РФ повідомили, що виявили одного льотчика літака Су-34, він знаходиться на рятувальному плоту і подає світлові сигнали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ

"До даного району наближається риболовецьке судно, яке перебувало в безпосередній близькості", - говориться в повідомленні Міноборони РФ.

Нагадаємо, у Росії зіткнулися два винищувачі-бомбардувальники Су-34, в результаті чого один винищувач впав у Татарський протоку, між Сахаліном і Хабаровським краєм. Доля другого винищувача поки невідома.

В департаменті інформації Міноборони РФ, у свою чергу, повідомили, що зіткнення літаків відбулося при виконанні планового навчально-тренувального польоту в акваторію Японського моря в 35 км від берега, екіпажі катапультувалися.

Нагадаємо, минулого тижня у Франції розбився винищувач "Міраж-2000", рятувальники шукали пілотів. Пізніше повідомили, що уламки були виявлені в департаменті Юра.

Пізніше міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі підтвердила загибель двох офіцерів військово-повітряних сил в результаті катастрофи літака Mirage 2000D.