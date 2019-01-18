Одного з льотчиків Су-34 знайшли живим

Льотчик знаходиться на рятувальному плоту
В Міноборони РФ повідомили, що виявили одного льотчика літака Су-34, він знаходиться на рятувальному плоту і подає світлові сигнали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ
"До даного району наближається риболовецьке судно, яке перебувало в безпосередній близькості", - говориться в повідомленні Міноборони РФ.
Нагадаємо, у Росії зіткнулися два винищувачі-бомбардувальники Су-34, в результаті чого один винищувач впав у Татарський протоку, між Сахаліном і Хабаровським краєм. Доля другого винищувача поки невідома.
В департаменті інформації Міноборони РФ, у свою чергу, повідомили, що зіткнення літаків відбулося при виконанні планового навчально-тренувального польоту в акваторію Японського моря в 35 км від берега, екіпажі катапультувалися.
Нагадаємо, минулого тижня у Франції розбився винищувач "Міраж-2000", рятувальники шукали пілотів. Пізніше повідомили, що уламки були виявлені в департаменті Юра.
Пізніше міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі підтвердила загибель двох офіцерів військово-повітряних сил в результаті катастрофи літака Mirage 2000D.