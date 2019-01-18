Інформація про порятунок другого льотчика винищувача Су-34 не підтвердилася

Ілюстративне фото: винищувач Су-34 (ru.wikipedia.org)

В районі катапультування екіпажів бомбардувальників запеленгований сигнал аварійно-рятувального буя

У Міноборони РФ заявили, що стан штурмана Су-34, якого врятували після зіткнення двох бомбардувальників над Японським морем, задовільне, інформація про порятунок другого льотчика не підтвердилася. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

У відомстві додали, що в районі катапультування екіпажів бомбардувальників запеленгований сигнал аварійно-рятувального буя.

"Попередня інформація про виявлення і порятунок другого льотчика, на жаль, не підтвердилася. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міноборони РФ раніше повідомило, що знайшли другого льотчика винищувача-бомбардувальника Су-34, який зазнав аварії в Японському морі.

До цього повідомлялось, що військові виявили першого льотчика літака Су-34, він перебував на рятувальному плоту і подавав світлові сигнали. "До даного району наближається риболовецьке судно, яке перебувало в безпосередній близькості", - говориться в повідомленні Міноборони РФ. Пізніше повідомили, що рятувальники підняли його на борт вертольота.

Нагадаємо, 18 січня сталося зіткнення літаків при виконанні планового навчально-тренувального польоту в акваторію Японського моря в 35 км від берега, екіпажі катапультувалися.