Ілюстративне фото: винищувач Су-34 (ru.wikipedia.org)

Один з винищувачів впав Татарську протоку

У Росії зіткнулися два винищувачі-бомбардувальники Су-34, в результаті чого один винищувач впав у Татарську протоку, між Сахаліном і Хабаровським краєм. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Зазначимо, що доля другого винищувача поки невідома

Повідомляється, що один з фронтових бомбардувальників пропав з радарів, при цьому екіпаж другого, який летів поруч, бачив два куполи парашутів, які розкрилися після катапультування.

"З радарів пропали дві з семи міток Су-34. Пілотам попередньо вдалося катапультуватися. Після цього в небі спостерігали два парашутних купола", - йдеться в повідомленні.

У департаменті інформації Міноборони РФ, в свою чергу, повідомили, що зіткнення літаків сталося при виконанні планового навчально-тренувального польоту над акваторією Японського моря в 35 км від берега, екіпажі катапультувалися

Нагадаємо, минулого тижня у Франції розбився винищувач "Міраж-2000", рятувальники шукали пілотів. Пізніше повідомили, що уламки були виявлені в департаменті Юра.

Пізніше міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі підтвердила загибель двох офіцерів військово-повітряних сил в результаті катастрофи літака Mirage 2000D.

РБК-Україна писало, що у Вінницькій області 16 жовтня 2018 розбився винищувач Су-27УБ під час міжнародних військових навчань "Чисте небо - 2018". В результаті катастрофи винищувача Су-27 загинули два пілоти. Один з них українець, інший - представник Національної гвардії США.