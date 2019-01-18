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Україна шукає формулу для розриву дипвідносин з Росією

Новини » Політика    18.01.2019 - 14:13
Україна шукає формулу для розриву дипвідносин з Росією
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Жодна країна поки не погодилася представляти інтереси Києва в Росії

На сьогоднішній день Україна продовжує шукати спосіб для розриву дипломатичних відносин з Росією. Про це на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

Клімкін зазначив, що українська сторона проводить консультації з іноземними партнерами, щоб вони представляли інтереси Києва.

"Не буду називати країни, тому що це питання ввічливості. Але це шалений обсяг роботи", - підкреслив він і додав, що поки жодна країна не погодилася представляти українські інтереси в Росії.

У той же час Клімкін звернув увагу, що дипломатичні відносини між Україною і Росією зведено до мінімуму.

"Але ми продовжуємо шукати формулу, і як тільки її знайдемо, обов'язково її використовуємо", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявив, що звичайний візовий режим для громадян Російської Федерації працювати не буде, і Україні слід ввести саме біометричний.

На сьогоднішній прес-конференції він також зазначив, що Київ планує розірвати ще до 50 угод з Москвою.

 

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