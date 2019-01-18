Кличко почав переговори щодо проведення трьох боїв

Фото: Володимир Кличко (facebook.com/KlitschkoOfficial)

Нові подробиці повернення українця

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко (64-5, 53 КО) провів переговори зі стрімінговим сервісом DAZN про можливість провести три заключних бою. Про це повідомляє авторитетне боксерське видання The Ring.

За даними джерела, перший бій може пройти в Німеччині, де українець жив багато років і проводив свої поєдинки.

Другим поєдинком, очікується, стане реванш з Тайсоном Ф'юрі (27-0-1, 19 КО), а останній бій Кличко проведе проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО ).

Також наголошується, що Володимир не веде переговори про поєдинок з Ділліаном Уайтом (25-1, 18 КО).

Інформацію про можливе повернення Кличко-молодшого ще в грудні 2018 року озвучив промоутер Джошуа Едді Хирн. Потім британський журналіст Стів Банс повідомив, що легендарний український боксер у надважкій вазі може провести бій на стадіоні Wembley 13 квітня.

Але днями сам Кличко заявив, що не збирається повертатися на ринг.

I’m all about challenges in life and I do really feel that I “still got it”. Recently many of you contacted me willing to see me making a comeback to the ring this April and I’m thankful to y’all for that. However, I need to call such speculation an early April fool’s day joke — Klitschko (@Klitschko) January 15, 2019

Востаннє Володимир виходив на ринг у квітні 2017 року, коли на Уемблі програв нокаутом в 11 раунді Ентоні Джошуа. Пізніше Кличко зізнався, що від повторного бою його відокремлювали лічені секунди.