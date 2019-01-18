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Кличко почав переговори щодо проведення трьох боїв

Новини » Спорт    18.01.2019 - 11:55
Кличко почав переговори щодо проведення трьох боїв
Фото: Володимир Кличко (facebook.com/KlitschkoOfficial)

Нові подробиці повернення українця

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко (64-5, 53 КО) провів переговори зі стрімінговим сервісом DAZN про можливість провести три заключних бою. Про це повідомляє авторитетне боксерське видання The Ring.

За даними джерела, перший бій може пройти в Німеччині, де українець жив багато років і проводив свої поєдинки.

Другим поєдинком, очікується, стане реванш з Тайсоном Ф'юрі (27-0-1, 19 КО), а останній бій Кличко проведе проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО ).

Також наголошується, що Володимир не веде переговори про поєдинок з Ділліаном Уайтом (25-1, 18 КО).

Інформацію про можливе повернення Кличко-молодшого ще в грудні 2018 року озвучив промоутер Джошуа Едді Хирн. Потім британський журналіст Стів Банс повідомив, що легендарний український боксер у надважкій вазі може провести бій на стадіоні Wembley 13 квітня.

Але днями сам Кличко заявив, що не збирається повертатися на ринг.

Востаннє Володимир виходив на ринг у квітні 2017 року, коли на Уемблі програв нокаутом в 11 раунді Ентоні Джошуа. Пізніше Кличко зізнався, що від повторного бою його відокремлювали лічені секунди.

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