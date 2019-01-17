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Інтронізація Епіфанія відбудеться 3 лютого

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 22:45
Інтронізація Епіфанія відбудеться 3 лютого
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Зведення на престол митрополита Київського і всієї України відбудеться у його день народження

Зведення на престол (інтронізація) митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться в неділю, 3 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Православної церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Також у ПЦУ повідомили, що інтронізація відбудеться під час божественної літургії у Софійському соборі.

Інтронізація Епіфанія відбудеться 3 лютого

Зазначимо, 3 лютого митрополит Епіфаній святкує свій день народження.

Раніше офіційний представник Епіфанія Іван Сидор повідомляв, що інтронізація може пройти в день народження митрополита, 3 лютого.

"Я думаю, що 3 лютого, коли блаженніший митрополит Епіфаній відзначатиме 40-річчя своє. На день народження, можливо, зроблять інтронізацію", - сказав Сидор.

Нагадаємо, Вселенський патріархат у Стамбулі представив у понеділок, 15 січня, текст томосу про автокефалію Православної церкви України, зберігши у своїй юрисдикції всі підлеглі йому храми і монастирі на території України. Всі значні питання Православна церква України повинна вирішувати через Константинополь.
 

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