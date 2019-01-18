Итоги дня: 18 января

В Херсоне во время пресс-конференции произошла стрельба

Фото: помещение офиса газеты "Новый день" (pik.ua)

В Херсоне неизвестные обстреляли помещение офиса газеты "Новый день". Cтрелять по офису начали во время пресс-конференции. Также неизвестные распылили в офисе слезоточивый газ. Как отмечается, кроме неизвестных мужчин, газ распылил и председатель областной организации Социалистической партии Кирилл Стремоусов, которого задержали и отправили в отделение полиции.

Полиция квалифицировала стрельбу в Херсоне как хулиганство.

Украина ищет формулу для разрыва дипотношений с Россией

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

На сегодняшний день Украина продолжает искать способ для разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

Климкин, отметил, что украинская сторона проводит консультации с зарубежными партнерами, чтобы они представляли интересы Киева. "Не буду называть страны, потому что это вопрос вежливости. Но это безумный объем работы", - подчеркнул он и добавил, что пока ни одна страна не согласилась представлять украинские интересы в России. Также сообщается, что ни одна страна пока не согласилась представлять интересы Киева в России

В России столкнулись два истребителя

Иллюстративное фото: истребитель Су-34 (ru.wikipedia.org)

В России столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, в результате чего один истребитель упал в Татарский пролив, между Сахалином и Хабаровским краем. В департаменте информации Минобороны РФ сообщили, что столкновение самолетов произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, а экипажи катапультировались.

Один из летчиков столкнувшихся Су-34 обнаружен живым. В то же время, информация о спасении второго не подтвердилась.

Кличко начал переговоры о проведении трех боев

Фото: Владимир Кличко (facebook.com/KlitschkoOfficial)

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко (64-5, 53 КО) провел переговоры со стримминговым сервисом DAZN о возможности провести три заключительных боя. Об этом сообщает авторитетное боксерское издание The Ring.

По данным источника, первый бой может пройти в Германии, где украинец жил многие годы и проводил свои поединки.

Вторым поединком, ожидается, станет реванш с Тайсоном Фьюри (27-0-1, 19 КО), а последний бой Кличко проведет против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).



Собчак высказалась о Порошенко (видео)

Коллаж РБК-Украина

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак, которая прибыла в Киев и тут же опозорилась из-за неправильного написания названия столицы, чем вызвала негодование пользователей соцсетей, высказалась также о томосе и Петре Порошенко. Видео, на котором она это говорит, опубликовано в Telegram-канале Ксении.

Голос Собчак звучит за кадром, а свой телефон, на который снято видео, она сфокусировала на Софийский собор. В ролике она говорит о нынешнем главе государства, предстоящих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, а также рассуждает о создании ПЦУ.