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Зеленський запропонував в.о. голови Миколаївської ОДА звільнитися

Новини » Політика    17.07.2019 - 13:46
Зеленський запропонував в.о. голови Миколаївської ОДА звільнитися
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

В'ячеслава Боню призначено лише місяць тому указом Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський запропонував в.о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславу Боню написати заяву на звільнення. Про це він сказав під час візиту до Миколаєва, повідомляє прес-служба президента.

На запитання одного з журналістів до Боню про те, що він раніше заявляв про небажання працювати із Зеленським, в.о. голови ОДА відповів: "Я сказав, що не планую".

Після цього Зеленський запропонував Боню написати заяву. "Ну, так і все, пишіть заяву на звільнення", - сказав президент.

"Немає питань", - сказав Бонь, на що Зеленський заявив: "Все, вирішили".

Після цього в.о. голови Миколаївської ОДА підтвердив: "Якщо треба написати заяву за власним бажанням, я її сьогодні напишу".

Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів 12 обласних державних адміністрацій замість звільнених напередодні керівників. Зокрема Зеленський призначив головою Миколаївської ОДА В'ячеслава Боня.

Як повідомляло РБК-Україна, 13 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що не призначатиме затвердженого урядом кандидата на посаду глави Одеської ОДА Андрія Андрейчикова і що кандидатуру визначать на конкурсі.

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