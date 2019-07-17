ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Російський суд продовжив арешт всім українським морякам

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 17:36
Російський суд продовжив арешт всім українським морякам
Фото: українські моряки в РФ (ТАСС)

Суд продовжив арешт українських моряків до осені

Лефортівський суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, які були взяті в російський полон поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на сторінку адвоката Миколи Полозова у Facebook.

Як повідомив Полозов, російський суд продовжив арешт останньої четвірки українських військовополонених моряків. Так, суд продовжив до 24 жовтня арешт Романа Мокряка, Андрія Оприска, Володимира Терещенка, Сергія Цибізова та Андрія Шевченка.

Російський суд продовжив арешт всім українським морякам

Адвокат зазначив, що строк тримання під вартою 21 українського моряка був продовжений до 24 жовтня 2019, а арешт Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороки, які були поранені, був продовжений до 26 жовтня.

"Різниця обумовлена тим, що при первинному обрання запобіжного заходу ще в листопаді минулого року в Криму, суд щодо поранених проходив окремо і пізніше, ніж суд щодо інших військовополонених моряків", - пояснив адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лефортівський суд продовжив термін тримання під вартою 19 українських моряків, які були незаконно затримані поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Засідання суду відбувалося у закритому режимі.

Зазначимо, у червні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити 24 українських моряків, яких було взято в полон в Керченській протоці, а також два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ" та буксир "Яни Капу".

Суд в РФ продовжив арешт уже 13 українським морякам Сьогодні суд у Москві вирішить питання про продовження арешту українським морякам
Новини України украинские морякиСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся