Путін спростив видачу паспортів РФ для жителів усього Донбасу

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін поширив спрощену процедуру на жителів Донецької і Луганської областей

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Раніше російське громадянство могли отримати лише жителі окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Як повідомляється, подати документи на громадянство зможуть жителі Донецької та Луганської областей, що знаходяться на території Російської Федерації.

Зазначимо, Російська Федерація з 14 червня почала видачу паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей. ЄС планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, однією з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російські паспорти, які видаються в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), не містять відомостей про місце проживання. Склад відомостей, що вносяться в закордонні паспорти, не включає в себе відомості про зброю, що була раніше іноземному громадянстві або про місце проживання громадянина за межами території Російської Федерації.

Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив лист зарубіжним партнерам України з проханням розширити санкції відносно Російської Федерації видачі російських паспортів жителям Донбасу.