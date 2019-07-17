ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін спростив видачу паспортів РФ для жителів усього Донбасу

Новини » Політика    17.07.2019 - 18:20
Путін спростив видачу паспортів РФ для жителів усього Донбасу
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін поширив спрощену процедуру на жителів Донецької і Луганської областей

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Раніше російське громадянство могли отримати лише жителі окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Як повідомляється, подати документи на громадянство зможуть жителі Донецької та Луганської областей, що знаходяться на території Російської Федерації.

Зазначимо, Російська Федерація з 14 червня почала видачу паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей. ЄС планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, однією з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російські паспорти, які видаються в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), не містять відомостей про місце проживання. Склад відомостей, що вносяться в закордонні паспорти, не включає в себе відомості про зброю, що була раніше іноземному громадянстві або про місце проживання громадянина за межами території Російської Федерації.

Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив лист зарубіжним партнерам України з проханням розширити санкції відносно Російської Федерації видачі російських паспортів жителям Донбасу.

У Краматорську помер спостерігач ОБСЄ Родичі загиблих на борту MH17 звернулися до влади Росії
Новини України Володимир ПутінДонбаспаспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся