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СБУ завела справу за забруднення екології в Кривому Розі

Новини » Політика    17.07.2019 - 13:17
СБУ завела справу за забруднення екології в Кривому Розі
Ілюстративне фото (tion.com)

Представники приватного промислового підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві

Співробітники Служби безпеки України викрили у Кривому Розі посадовців одного з публічних акціонерних товариств на протиправній діяльності щодо забруднення навколишнього середовища і відкрили справу за фактом екоциду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, представники підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві і не допускали працівників Державної екологічної інспекції, які мали здійснювати вимірювання токсичних викидів у повітря.

"Така протиправна діяльність посадовців підприємства може загрожувати екологічній ситуації в місті та безпеці його мешканців. У зв’язку з цим, слідчі СБ України зареєстрували кримінальне провадження за ст. 441 Кримінального кодексу України (Екоцид)", - йдеться у повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, скоріше від усього, мова йде про головний криворізький металургійний комбінат - "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Раніше повідомлялось, що через відсутність значного вітру та сухою спекотної погоди без опадів, які спостерігались у Києві з 10 по 20 червня,  відбулось накопичення шкідливих домішок, що забруднювали приземний шар повітря.

Нагадаємо, за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії, 21 червня у Києві рівень забруднення діоксидом азоту досяг шести середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської і Деміївської площ. Станом на сьогодні ситуація покращилась.

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