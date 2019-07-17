СБУ затримала причетного до катастрофи МН17

Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

СБУ затримала бойовика, який перевозив зенітно-ракетний "Бук"

Служба безпеки України затримала одного з бойовиків, який перевозив зенітно-ракетний "Бук", який збив літак рейсу МН17. Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у розпорядження СБУ потрапило відео, на якому видно, як "Бук" везуть по окупованому Донецьку автотягачем. Правоохоронці встановили особу, яка забрала трейлер на автопідприємстві в Донецьку і затримали його. Затримання відбулось у 2017 році.

"Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. І через три роки нам вдалося цю особу, коли вона, нічого не підозрюючи, що ми про неї знаємо, перетинала кордон на підконтрольній нам території з Російської Федерації - ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні", - сказав Маяков.

Зазначимо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпаж. СБУ сьогодні підсумувала результати розслідування.

В червні Міжнародна слідча комісія (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, "міністр оборони" "ДНР" Ігор Гіркин, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ "ДНР"" - громадянин України Леонід Харченко.