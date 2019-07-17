В Україну повертається спека

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спека в Україну повернеться 19 липня

Погода в Україні у найближчі дні досягне вдень +21+25 градусів, у східних областях, у південній частині та у Дніпропетровській області очікується вже +25+29 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди у регіонах у найближчі дні

За прогнозом синоптика, 19, 20 та 21 липня в Україну повернеться спека: повсюди передбачається +25+29 градусів, на Півдні, Сході та подекуди у центральних областях +28+33 градуси.Температура повітря 18 липня вже досягне вдень +21+25 градусів, у східних областях, у південній частині та у Дніпропетровській області очікується вже +25+29 градусів. Також, очікуються і дощі у найближчі дні.

Погода у Києві у найближчі дні

За даними синоптика, завтра, 18 липня, ще очікується у столиці протягом дня +21+23 градуси. Проте вже у п`ятницю температура повітря підвищиться до +23+25 градусів, а впродовж виборчих вихідних буде майже спека, +26+28 градусів. Найближчими дня у Києві ймовірний періодичний дощ, локальні грози. Завтра західний вітер може бути рвучким, до 11-13 метрів за секунду.

Як повідомляло РБК-Україна, 17-18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей буде надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.