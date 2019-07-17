Зеленський вніс зміни у положення про військову службу на випадок введення воєнного стану

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

В разі введення воєнного стану для формування військових адміністрацій в населені пункти відправляються військовослужбовці

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Про це йдеться на сайті президента.

Доповнено, що в разі введення воєнного стану для формування військових адміністрацій в населені пункти відправляються військовослужбовці із збереженням на військовій службі без виключення зі списків особового складу.

Заміщення посад військовослужбовцями здійснюється відповідно до переліку посад у військових адміністраціях, що підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і командного складу правоохоронних органів, і переліком посад, які можуть бути заміщені такими військовослужбовцями та правоохоронцями в районній, обласній військової адміністрації, затвердженими президентом України за поданням головнокомандувача ЗСУ.

Відрядження військовослужбовців у військові адміністрації із збереженням на військовій службі та їх відкликання здійснюється наказами начальника Генштабу. Про призначення військовослужбовців, відряджених на посади у військові адміністрації, ці адміністрації письмово повідомляють в Генштаб ЗСУ. У разі необхідності начальник Генштабу може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців, повідомивши начальнику військової адміністрації з наданням відповідної заміни.

За погодженням з Генштабом відряджені військовослужбовці звільняються з посад у військових адміністраціях і знову спрямовуються в його розпорядження у разі: припинення або скасування воєнного стану; завершення виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки; невиконання військовослужбовцем обов'язків на займаній посаді.

Крім цього, в розділі, де встановлені терміни вислуги при можливому "введення воєнного стану" для молодшого і старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, дане формулювання замінена на "оголошення стану війни", і терміни вислуги встановлюються "до дня і часу припинення стану війни ".

Повідомляється, що тепер військовий зможе отримати вище звання не тільки з урахуванням досвіду служби, але і "рівня їх професійної компетентності, особистих якостей і досягнень та відповідності характеристик посад, визначених Міністерством оборони України". При цьому з цього ж пункту видалена фраза про те, що "переміщення військовослужбовців по службі проводиться, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних командирів".

Пункт про те, що після закінчення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військовослужбовці повертаються в військові частини, які направили на таку підготовку, доповнено тим, що курсанти після закінчення курсу підготовки/перепідготовки/підвищення кваліфікації призначаються на посади згідно з отриманою військово-облікової спеціальності, крім військовослужбовців, які зараховуються у розпорядження командира військової частини А0515 (Головне управління розвідки Міноборони України)

Нагадаємо, Зеленський 26 червня розглянув і погодив документи, якими встановлено порядок застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони.

РБК-Україна писало, що 27 травня Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській та Щасті. Тоді Зеленський зазначив необхідність поліпшення побутових умов військових.