У Фастові в результаті вибуху обвалилася п'ятиповерхівка

Фото: обвалення у Фастові (dsns.gov.ua)

Про жертви і постраждалих поки невідомо

У Фастові Київської області в результаті вибуху частково обвалився п'ятиповерховий будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що інцидент стався о 09:20 по вулиці Садова, 10. За попередніми даними, на третьому поверсі стався вибух газу, в результаті чого обрушилися третій, четвертий і п'ятий поверхи.

"Проводиться евакуація жителів. На місці працюють підрозділи ДСНС", - відзначили рятувальники.

Фото: наслідки вибуху в Фастові (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в одній зі шкіл Вишневого (Київська область) в результаті негоди обвалився дах. За даними ДСНС, дах обрушився в спортивному залі ДЮСШ "Фаворит". На момент інциденту в приміщенні перебували 30 дітей, однак тренер встигла їх евакуювати до падіння покрівлі. У зв'язку з інцидентом прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручав провести розслідування.

Пізніше поліція затримала директора фірми, яка виступила генеральним підрядником будівництва спортивного приміщення, а також прораба і підприємця, який проводив технічний нагляд під час будівництва. Тоді повідомлялося, що їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.





