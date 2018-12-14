Вибух у Фастові: у ДСНС повідомили про одного постраждалого

Фото: вибух у Фастові (kv.npu.gov.ua)

Внаслідок вибуху у Фастові наразі загиблих немає

Внаслідок вибуху у Фастові (Київська область) постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речниці ДСНС у Київській області Вікторії Рубан в ефірі "112 Україна".

Рубан зазначила, що внаслідок вибуху, який за попередньою версією стався через витік побутового газу, загиблих немає.

"Поки є один постраждалий, наші працівники проводять розбор завалів. Інформація пока залишається такою: один постраждалий, загиблих немає", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні близько дев'ятої години ранку в Фастові стався вибух в п'ятиповерховому житловому будинку. Як повідомляли в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, на третьому поверсі стався вибух газу, в результаті чого обрушилися третій, четвертий і п'ятий поверхи.

Раніше повідомлялося, що в Київській області в селі Крушинка стався вибух на АЗС, в результаті чого постраждала одна людина. Вибух стався під час заправки газом автомобіля "Газель" - вибухнув балон газової установки, постраждав 47-річний водій, який перебував у машині.