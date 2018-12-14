Лукашенко: Білорусь ніколи не увійде до складу Росії

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко заявив, що для Білорусі святе - це суверенітет

Білорусь ніколи не увійде до складу Російської Федерації. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на прес-конференції в Мінську, повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

За словами Лукашенка, навіть мислити такими категоріями на шкоду самій Росії. Він також додав, що для Білорусі святе - це суверенітет.

"Якщо нас хочуть поділити на області і впихнути в Росію - цього не буде ніколи", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко вважає непотрібним розміщення російської військової бази на території його країни. Зокрема, Лукашенко заявляв, що відсутність військової бази РФ в Білорусі є надуманою проблемою і, на його думку, така база не потрібна Білорусі.

Зазначимо, раніше Лукашенко звинуватив РФ в недобросовісній конкуренції. Він заявляв, що РФ поводиться "по-варварськи" по відношенню до Білорусі. Зокрема, Росія не виконує зобов'язання в рамках Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

За словами Лукашенка, Москва звинувачує Вашингтон і західні країни у створенні "неконкурентної переваги", хоча при цьому сама створює такі умови для його країни.