З'явилися фото і відео з місця вибуху в Фастові

Фото: вибух у Фастові (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вибух у Фастові стався сьогодні вранці

У Фастові (Київська область) рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обвалу будинку на вулиці Садова, 10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

У Фастові рятувальники продовжують долати наслідки обвалу будинку на вулиці Садова, 10. Опубліковано ДСНС України П'п'ятниця, 14 грудня 2018 р.

Як відомо, вибух у Фастові стався сьогодні вранці, 14 грудня, в п'ятиповерховому житловому будинку. Причиною за версією рятувальників є вибух побутового газу. Як повідомляли рятувальники, вибух стався на третьому поверсі в одному із під'їздів будинку. Разом з тим, за версією поліції - газ вибухнув на четвертому поверсі.

Фото: вибух у Фастові (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху в Фастові постраждав один чоловік - чоловік випав з 5 поверху будинку та пошкодив ногу. На даний момент, за інформацією ДСНС з будинку евакуювали 10 людей.

Крім того, повідомлялося, що у Фастові (Київська область), де сьогодні вранці стався вибух побутового газу у п'ятиповерховому будинку, поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства.

На місці події працюють медики, рятувальники, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки, проводиться евакуація жителів.