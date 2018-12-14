РПЦ поскаржилася папі римському на "утиски" в Україні

Фото: патріарх Кирило і Володимир Путін (kremlin.ru)

Кирило повідомив про "гоніння" на московських священнослужителів, які нібито відбуваються в Україні

Предстоятель Російської православної церкви (РПЦ) Кирило (Гундяєв) направив листи до глав помісних православних церков, папи римського Франциска, а також генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, президенту Франції Еммануелю Макрону і канцлеру ФРН Ангелі Меркель та іншим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт РПЦ.

Кирило закликав релігійних та державних діячів "докласти всі зусилля для того, щоб захистити єпископат, духовенство та вірних Української православної церкви (Московського патріархату, - ред.) від дискримінації та тиску з боку української влади".

У листах, зокрема, йдеться, що "втручання керівників світської української держави у церковні справи набуло характер грубого тиску на єпископату та кліриків УПЦ (МП), що дозволяє говорити про початок повномасштабних гонінь".

На думку Кирила, тиск на представників Московського патріархату в Україні посилився у зв'язку з проведенням Об'єднавчого собору Помісної української церкви.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в кінці вересня - початку жовтня 2018 року, серед церковних ієрархів українці найкраще знають папу римського Франциска (70%) та предстоятеля РПЦ Кирила (67%). Однак папі римському довіряють 34% респондентів, а московському патріарху - тільки 12% (при цьому Кирило є лідером недовіри серед українців - йому не довіряють 37% опитаних).

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України запобігла провокації напередодні Об'єднавчого собору, який повинен відбутися в Києві 15 грудня. СБУ встановила, що намісник Києво-Печерської лаври Павло повинен був стати координатором акцій протесту проти томосу про автокефалію Української церкви.