У ДСНС назвали масштаби руйнувань внаслідок вибуху у Фастові

Фото: вибух у Фастові (dsns.gov.ua)

Внаслідок вибуху у Фастові пошкоджено 27 квартир

Внаслідок вибуху у Фастові (Київська область) пошкоджено 27 квартир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, внаслідок вибуху у Фастові у п'ятиповерховому будинку пошкоджено 27 квартир, в яких проживало 63 особи.

"Вибухом зруйновано конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього до п'ятого поверхів. Постраждала 1 особа. Евакуйовано з під'їзду будинку близько 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

Наразі у двох лікарнях та ліцеї підготовлено 100 місць для тимчасового проживання відселених мешканців будинку, розгорнуто пункт обігріву.

"На час проведення пошуково-рятувальних робіт обмежений доступ мешканців до квартир будинку. Поблизу будинку розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що станом на 16:00 для проведення пошуково-рятувальних робіт ДСНС встановлено дві освітлювальні мачти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 70 мешканців п'ятиповерхового будинку, який було зруйновано внаслідок вибуху у Фастові, було евакуйовано.

Як писало РБК-Україна, у Фастові п'ятиповерховий будинок, у якому стався вибух, повністю відключили від електро-, газо- і теплопостачання.