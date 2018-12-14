ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У ДСНС назвали масштаби руйнувань внаслідок вибуху у Фастові

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 16:56
У ДСНС назвали масштаби руйнувань внаслідок вибуху у Фастові
Фото: вибух у Фастові (dsns.gov.ua)

Внаслідок вибуху у Фастові пошкоджено 27 квартир

Внаслідок вибуху у Фастові (Київська область) пошкоджено 27 квартир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, внаслідок вибуху у Фастові у п'ятиповерховому будинку пошкоджено 27 квартир, в яких проживало 63 особи. 

"Вибухом зруйновано конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього до п'ятого поверхів. Постраждала 1 особа. Евакуйовано з під'їзду будинку близько 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

Наразі у двох лікарнях та ліцеї підготовлено 100 місць для тимчасового проживання відселених мешканців будинку, розгорнуто пункт обігріву.

"На час проведення пошуково-рятувальних робіт обмежений доступ мешканців до квартир будинку. Поблизу будинку розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що станом на 16:00 для проведення пошуково-рятувальних робіт ДСНС встановлено дві освітлювальні мачти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 70 мешканців п'ятиповерхового будинку, який було зруйновано внаслідок вибуху у Фастові, було евакуйовано. 

Як писало РБК-Україна, у Фастові п'ятиповерховий будинок, у якому стався вибух, повністю відключили від електро-, газо- і теплопостачання.

У ДСНС розповіли про ситуацію у Фастові Вибух у Фастові: для відселення мешканців будинку підготували 100 місць
Новини України ДСНСФастовВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся