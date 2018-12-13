Собор УПЦ КП підтримав кандидатуру Єпіфанія на пост глави нової церкви

Фото: митрополит Єпіфаній

Однак митрополит не отримав одностайної підтримки архиєреїв, які зібралися на Собор

Архієрейський Собор УПЦ Київського патріархату більшістю голосів підтримав кандидатуру митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на посаду предстоятеля об'єднаної української православної церкви. Про це РБК-Україна повідомили три незалежних джерела.

У той же час 12 з менш 40 архієреїв, які брали участь у Соборі, виступили проти цієї кандидатури.

Митрополит Епіфаній входить у найближче оточення патріарха Філарета. Однак він не отримав одностайної підтримки архієреїв, які зібралися на Собор.

Розглядається також кандидатура митрополита Луцького і Волинського Михаїла (Зінкевича). Не виключено, що на Об'єднавчому соборі у суботу, 15 грудня, на голосування буде винесено обидва претенденти.

Також відомо, що голосування за предстоятеля Об'єднаної української православної церкви буде проходити таємно.

Нагадаємо, сьогодні УПЦ КП визначилася зі своїм кандидатом на голову помісної православної церкви в Україні. Як сьогодні стало відомо, Вселенський патріарх вручить томос про автокефалію майбутньому главі помісної православної церкви в Україні в Константинополі 6 січня 2019 року.

Зазначимо, РБК-Україна повідомляло, що після створення помісної церкви нинішній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет може отримати титул "почесного патріарха". За словами митрополита Черкаського і Канівського Софронія (Дмитрука), який підтримує автокефалію, в разі обрання предстоятелем Філарета "ніхто або мало хто" із УПЦ (МП) перейде в нову церкву.