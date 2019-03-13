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Підсумки дня: 13 березня

Новини » Інше    13.03.2019 - 22:13

Підсумки дня: 13 березня

• У зв’язку з авіакатастрофою в Ефіопії Державна авіаційна служба видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX

• У роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався збій. В обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення

• Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" підвищить з 1 травня 2019 року тарифи на постачання електричної енергії та теплопостачання

• Голова САП Назар Холодницький заявив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) незаконно приховало від САП матеріали розслідування по справі про розкрадання в "Укроборонпромі" ще до публікації розслідування журналістів

• Національний банк України (НБУ) на 14 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 грн/долар, що на 35 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем

• Кабінет міністрів України на засіданні 13 березня схвалив законопроект про реформу середньої освіти

• Управління Служби безпеки України у Києві та Київській області у рамках справи про відмивання грошей перевіряє рахунки політичної партії "Батьківщина"

• Комітет Верховної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності не включив до порядку денного комітету розгляд законопроектів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

• При обваленні будівлі в Нігерії більше сотні людей опинилися під завалами. З’явилося відео з місця страшної НП

• "Могила Путіна", яка нещодавно з'явилася в Набережних Челнах в Росії, викликала новий скандал. Пости з зображенням могили стали зникати з груп соцмережі "ВКонтакте", а активістів, причетних до встановлення надгробку

• Віра Брежнєва - не українська співачка. Таку заяву сама артистка, яка народилася в місті Кам'янське Дніпропетровської області, зробила в інтерв'ю українофобу В'ячеславу Манучарову

• Київська школярка Олена Корзенюк встановила новий рекорд довжини волосся серед дітей - 2 метри 35 сантиметрів (відео)

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