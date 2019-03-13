У Києві з 1 травня суттєво зростуть тарифи на електроенергію і тепло

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тариф на електроенергію підвищать на 24%, на тепло - на 19%

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" підвищить з 1 травня 2019 року тарифи на постачання електричної енергії та теплопостачання. Відповідні документи оприлюднені на сайті підриємства.

Зокрема, тариф на відпуск електричної енергії зросте з 1 травня року на 19% з 141,43 коп./кВтг до 175,29 коп., а з 1 липня до 185,61 коп. (в сумі на 31,2%).

Тариф на виробництво теплової енергії для населення підвищать на 19% з 964,19 грн/Гкал до 1 147,20 грн.

Підвищення тарифів на теплопостачання у компанії пояснюють підвищенням ціни природного газу для всіх категорій споживачів з 1 травня на 15,2% (з 6235,51 грн/1 тис. м куб до 7184,80 грн/1 тис. м куб), віповідно до постанови Кабінету міністрів від 19 жовтня 2018 року № 867.

kte.kmda.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, тариф "Київтеплоенерго" на виробництво тепла для мешканців Києва з 1 січня 2019 року зріс на 22,7%. Для релігійних організацій тариф підвищено на 105,8%. Однак для бюджетних організацій тариф знижено на 17,1%, для інших на 17,1%.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада склала 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).