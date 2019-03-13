СБУ перевіряє рахунки "Батьківщини"

Фото: СБУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

На рахунки партії було перераховано 3,5 млн гривень

Управління Служби безпеки України у Києві та Київській області у рамках справи про відмивання грошей перевіряє рахунки політичної партії "Батьківщина". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ухвалу Печерського районного суду Києва від 12 березня.

Відповідно до ухвали, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 14 лютого 2019 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції у ході перевірки з'ясувало, що невстановлені особи, ймовірно, з метою приховання незаконного походження коштів, перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунки партії 3,5 млн гривень.

При цьому встановлена невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області та м. Черкаси у третьому кварталі 2018 року.

"На даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів, які вносились зазначеними фізичними особами на рахунок ПАТ "Мегабанк" та дослідженні документів, які стали підставою для перерахування зазначених грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № 2600426373 ПАТ "Мегабанк", - зазначається в ухвалі.

Таким чином, суд надав слідчому тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів, які вносились фізичними особами на рахунок партії у ПАТ "Мегабанк". Окрім того, гроші також вносилися на партійний рахунок у ПриватБанку.

Нагадаємо, раніше в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомлялося, що партія "Батьківщина" протягом другого півріччя 2018 року одержала мільйони гривень від фейкових донорів.

Як писало РБК-Україна раніше, Держбюро розслідувань відкрило справу про можливе відмивання коштів партією "Батьківщина" кандидата на президентські вибори 2019 Юлії Тимошенко.

Крім того, на початку березня Національна поліція почала розслідування на основі розслідування журналістів програми "Схеми: корупція у деталях", в якому говорилося про можливі маніпуляції з грошовими внесками на користь партії "Батьківщина".