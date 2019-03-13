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НБУ значно підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    13.03.2019 - 16:00
НБУ значно підвищив офіційний курс долара
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара виріс на 35 копійок

Національний банк України (НБУ) на 14 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 грн/долар, що на 35 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 березня встановлено на такому рівні: 2670,2931 гривень за 100 доларів (+34,3378 гривень).

При цьому курс долара на 13 березня становить 2635,9553 гривень за 100 доларів.

НБУ значно підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 13 березня склало 26,68 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,6830 гривень за долар, що на 33 копійки вище, ніж встановлений 12 березня (26,3544 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку13 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу залишився на рівні 26,56 грн/долар, курс купівлі - 26,52 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 29,99 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 30 копійок до 26,85 гривень за долар, купівлі на 20 копійок до 26,52 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 40 копійок до 30,39 гривень за євро.

Курс долара продовжує рости на міжбанку НБУ різко підвищив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс гривнікурс НБУ
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