Boeing 737 Max заборонили в Україні

Фото: літак Boeing 737 MAX 8 (flickr.com/liamallport)

Відповідне рішення прийняла Державіаслужба України

У зв’язку з авіакатастрофою в Ефіопії Державна авіаційна служба видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, у своєму рішенні Державіаслужба згадує дві недавні катастрофи Boeing 737 MAX.

Так, у повідомленні наголошується, що у зв’язку з катастрофою літака Boeing 737-8 MAX, точні причини якої ще розслідуються, авіаційна адміністрація країни розробника літака (FAA) видала аварійну директиву льотної придатності AD 2018-23-51 (що пізніше була замінена остаточною Директивою льотної придатності), що вимагала певних змін до Льотного керівництва літака (AFM) щодо процедур та обмежень діапазону перекладання горизонтального стабілізатора.

"Після цих дій відбулася інша катастрофа. На початковій стадії відповідного розслідування другої катастрофи не можна виключити, що однакові причини могли привести до обох подій. Відразу після другої події FAA видала CANIC (Continued Airworthiness Notification to the International Community) 2019-03, в якому викладено інформацію про подальше розроблення щодо коригувальних заходів", - сказано у повідомленні.

Вказано, що Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA) прийняло рішення, що для забезпечення підтримання льотної придатності літаків моделей Boeing 737-8 MAX і Boeing 737-9 MAX можуть бути необхідні подальші дії.

"З причин, описаних вище, в очікуванні додаткової інформації, Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA) вирішило видати Аварійну директиву льотної придатності та призупинити комерційні транспортні перевезення двох моделей літака зазначених вище до, в межах або з території, зазначеної у положеннях Угоди щодо Європейського союзу", - додали у Державіаслужбі.

Нагадаємо, раніше ЄС призупинив польоти Boeing 737 MAX 8 до з'ясування причин авіакатастрофи в Ефіопії, яка сталася 10 березня.

Як писало РБК-Україна раніше, Німеччина, Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX після авіакатастрофи в Ефіопії. Аналогічне рішення прийняли Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія і Малайзія.

Так, 10 березня в авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільше число громадян Кенії і Канади. Літак розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 року розбився літак в Індонезії.