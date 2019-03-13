Комітет Ради відмовився розглядати закони про незаконне збагачення

Фото: Андрій Кожем'якін (УНІАН)

Документи не включили у порядок денний засідання комітету

Комітет Верховної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності не включив до порядку денного комітету розгляд законопроектів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Про це під час засідання у середу повідомив голова комітету Андрій Кожем‘якін, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, не всі з п'яти поданих законопроектів мають висновки Головного науково-експертного управління Верховної ради.

"Хто за те, щоб зняти ці законопроекти з порядку денного? Дякую. Рішення прийнято - проекти зняті", - повідомив Кожем'якін.

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