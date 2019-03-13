Уряд схвалив реформу середньої освіти

Фото: Лілія Гриневич (РБК-Україна)

Проект реформи середньої освіти направлять до Верховної ради

Кабінет міністрів України на засіданні 13 березня схвалив законопроект про реформу середньої освіти. Відповідний проект презентувала міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент РБК-Україна.

Реформа передбачає введення так званих індивідуальних освітніх траєкторій для дітей з інвалідністю або на домашньому навчанні. Для таких учнів пропонується розробляти індивідуальний навчальний план і проводити річне оцінювання для підтвердження рівня знань.

Також Міносвіти пропонує запровадити вибір шкільних предметів за бажанням. Передбачається, що після реформи в школах з'являться межкласні групи для вивчення обраних дисциплін.

Крім того, реформа передбачає розширення автономії для педагогів у розробці навчальних програм, систем оцінювання та підвищенні кваліфікації за рахунок держави. Також пропонується ввести збільшені доплати за завідування ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортивними залами. До всього іншого передбачається, що вчителі будуть проходити педагогічну інтернатуру і курси з надання першої допомоги.

У числі нововведень пропонується участь батьків при виборі директора школи, проте сам конкурс буде проводитися на незалежній основі.

Крім того, в уряді пропонують впровадити тристоронню модель навчання мовою національних меншин. Наприклад, кримські татари зможуть навчатися рідною мовою до 11 (12) класу разом з ґрунтовним вивченням української мови. Закарпатські угорці в початковій школі будуть навчатися рідною мовою поряд з українською. З п'ятого класу не менше 20% навчального часу має викладатися українською з збільшенням до не менш 40% у 9 класі (в старших класах не менше 60%).

Для російськомовного населення передбачається, що не менше 80% навчального часу буде викладатися українською мовою вже з п'ятого класу.

Сьогодні Уряд розглядає та планує подати проект закону "Про повну загальну середню освіту" до Верховної Ради! Міністр Лілія Гриневич доповідає про основні новації документу. Якщо цікаво - приєднуйтесь, буде анонсовано багато нових та цікавих механізмів для учнів, учителів, батьків та освітніх управлінців Опубліковано Міністерство освіти і науки України Середа, 13 березня 2019 р.

Нагадаємо, на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зарплата вчителів за два роки виросла на 75%.