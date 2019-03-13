Холодницький: НАБУ усвідомлено пішло на знищення справи про корупцію в "оборонці"

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

За словами Холодницького, НАБУ приховало від САП матеріали розслідування

Голова САП Назар Холодницький заявив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) незаконно приховало від САП матеріали розслідування по справі про розкрадання в "Укроборонпромі" ще до публікації розслідування журналістів. Про це він заявив в інтерв'ю виданню"Цензор".

За його словами, керівництво НАБУ усвідомлено пішло на знищення матеріалів справи щодо причетності посадових осіб до операцій в "Оптимумспецдеталі".

"І саме кодексом мало б керуватись НАБУ, але у справі "Оптимі" це не зробило. Згідно з КПК якщо з матеріалів одного кримінального провадження якісь матеріали направляються іншому органу, то орган, який їх отримав (у даному випадку, НАБУ), може прийняти два рішення. Або долучити їх до вже наявного провадження за тими самими фактами або розпочати на підставі цих матеріалів нове провадження. Ні одного, ні іншого не було зроблено. Це пряме свідчення, що керівництво НАБУ усвідомлено пішло на знищення справи", заявив він.

Нагадаємо, Transparency International Ukraine закликало керівників Служби безпеки України (СБУ), Державної фіскальної служби (ДФС), Військової прокуратури ГПУ та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) невідкладно розпочати перевірку дій співробітників, які фігурують у розслідуванні журналістів "Наші гроші" про розкрадання в "Укроборонпромі". Журналісти "Наші гроші" дізнались, що слідчі органи були проінформовані про розкрадання на оборонці і закривали справи.

Після цього управління внутрішнього контролю НАБУ розпочало службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників Бюро, пов’язаних з фігурантами.