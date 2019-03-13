В роботі Facebook та Instagram стався збій

Найбільш масштабний збій спостерігається в США і Західній Європі
У роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verg.
Наголошується, що в обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.
Як повідомляється, на проблеми з доступом до соцмереж поскаржилися користувачі, зокрема, з України, Російської Федерації та Білорусі.
Разом з тим, за даними сервісу Downdetector, найбільш масштабний збій в роботі Facebook і Instagram спостерігається у США та Західній Європі.
Нагадаємо, 5 грудня у країнах Європи спостерігався збій у роботі соціальної мережі Facebook.
Користувачі скаржаться, що соцмережа викидає їх з особистих акаунтів, і вони не можуть увійти в них знову.
Також повідомлялося, що в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook стався масштабний збій.
Користувачі Instagram писали про те, що у них недоступна стрічка підписок, а також вказували на неможливість обмінюватися особистими повідомленнями. Користувачі Facebook писали, що соціальна мережа не вантажиться, не дозволяє переходити по посиланнях.