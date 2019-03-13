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В роботі Facebook та Instagram стався збій

Новини » Телеком & IT    13.03.2019 - 19:51
В роботі Facebook та Instagram стався збій
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Найбільш масштабний збій спостерігається в США і Західній Європі

У роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verg.

Наголошується, що в обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.

Як повідомляється, на проблеми з доступом до соцмереж поскаржилися користувачі, зокрема, з України, Російської Федерації та Білорусі.

Разом з тим, за даними сервісу Downdetector, найбільш масштабний збій в роботі Facebook і Instagram спостерігається у США та Західній Європі.

Нагадаємо, 5 грудня у країнах Європи спостерігався збій у роботі соціальної мережі Facebook.

Користувачі скаржаться, що соцмережа викидає їх з особистих акаунтів, і вони не можуть увійти в них знову.

Також повідомлялося, що в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook стався масштабний збій.

Користувачі Instagram писали про те, що у них недоступна стрічка підписок, а також вказували на неможливість обмінюватися особистими повідомленнями. Користувачі Facebook писали, що соціальна мережа не вантажиться, не дозволяє переходити по посиланнях.

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