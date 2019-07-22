Звезды шоу-бизнеса в Раде: за что слуги народа будут бороться

Результаты выборов в Раду преподнесли несколько сюрпризов. 21 июля украинцы, голосовавшие на разных округах по всей стране, поддержали кандидатов от партии "Слуга народа", которые до политической карьеры построили фантастическую карьеру в шоу-бизнесе.

Таким образом, в Верховной Раде IX созыва мы сможем увидеть известного телеведущего Александра Скичко, который победил в 197-м мажоритарном округе (Черкасская область); руководителя и актера студии "Мамахохотала" Романа Грищука, одержавшего победу в 222-м мажоритарном округе; друга Владимира Зеленского, актера студии "Квартал 95" Юрия Корявченкова (более известного как Юзик), победившего в 33-м мажоритарном округе (Днепропетровская область); одиозного ресторатора Николая Тищенко, за которого проголосовали большинство в 219-м округе столицы.

Чем же будут заниматься в Раде новоиспеченные политики? Styler проанализировал предвыборные программы и обещания каждого из них.

Александр Скичко

Скичко является зятем крупного бизнесмена и одного из самых богатых людей Украины Леонида Юрушева. В парламент ведущий Евровидения 2017 решил пойти потому, что ему "надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам" и слушать, как его друзья "хотят уехать в другую страну".

Журналисты же напомнили шоумену, что законодательная и исполнительная власть - это разные вещи. Поэтому, каким образом Скичко будет ремонтировать дороги в своей родной Черкасской области - остается для многих загадкой.

Александр Скичко о походе в политику

А вот избиратели Скичко верят, что он сделает "из Черкащины - Швейцарщину".

Роман Грищук

Перед выборами Роман пообещал своим избирателям, среди которых немало молодых людей, что будет в Раде бороться за процветание Киева, в частности, Грищук будет использовать "все доступные народному депутату средства для того, чтобы сделать жизнь на Соломенке более комфортной для людей".

"Я побывал во многих странах мира. Увидел, как живут люди в разных городах. Из-за коррупции и неэффективности городских властей на Киев больно смотреть. Точечная застройка, стихийная торговля, изношенный общественный транспорт, запаркованные улицы, ужасная реклама. На самом деле все эти проблемы решаемы. И если их до сих пор не решают, значит это кому-то выгодно. Но мне - и другим киевлянам - выгодно жить в удобном городе", - писал лидер студии "Мамахохотала" на своей Facebook-странице.

Роман Грищук (фото: facebook.com/grishchukroma)

Но не Киевом единым. Как член парламента Роман обязуется поддерживать курс на развитие Украины: евроинтеграционные реформы, прозрачность государственных финансов, электронную демократию. Также в Раде шоумен сосредоточится на проблемах образования, экологии и молодежной политики - Грищук обещает помогать молодым бизнесменам, поддерживать культурные проекты, а также бороться с феодальными университетами.

Юрий "Юзик" Корявченков

Коллега президента Украины Владимира Зеленского победил в 33-м избирательном округе. Бессменный член студии "Квартал 95", долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и совмещал это с актерской карьерой. У Юзика два образования - по первому он инженер-электротехник, а по второму экономист-предприниматель. С 1997 по 2003 год он работал на Центральном горно-обогатительном комбинате на разных должностях. Юрий, говорят коллеги, добрый, умный, ответственный и порядочный. Чем он будет заниматься в Раде? Юрий обещает бороться за высокие пенсии, за больницы, экологию и транспорт в Украине. Также большое внимание он будет уделять своему родному городу - Кривому Рогу.

Юзик (фото: facebook.com/Юрий Корявченков)

"Я буду влиять на увеличение инвестиций в медицинское обслуживание жителей района и стимулировать внедрение бесплатного скрининга здоровья для работников, работающих на вредных производствах, и их семей", - обещал Юзик жителям родного города.

Но главное, чем будет заниматься Юрий в парламенте - это "вносить законопроекты и поддерживать президента в борьбе со старой властью".

Николай Тищенко

Скандальный ресторатор, ставший известным благодаря проектам "Мастер-шеф", "Ревизор" и "Танцы со звездами", пошел в Раду, чтобы "в корне изменить старую систему власти". Также он обещает помогать Зеленскому в вопросах безопасности страны, реформах, искоренении коррупции.

А еще Тищенко обещает бороться за выделение целевых субвенций на ремонт и модернизацию жилищного фонда; создать в Святошинском районе зоны досуга и отдыха; жестко контролировать детское питание в учебных заведениях столицы, ведь он "знает, как это сделать профессионально"; поддерживать детский спорт и творчество.

Николай Тищенко прошел в Раду от "Слуги народа"

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