Зірки шоу-бізнесу в Раді: за що слуги народу будуть боротися

Результати виборів в Раду піднесли декілька сюрпризів. 21 липня українці, які голосували на різних округах по всій країні, підтримали кандидатів від партії "Слуга народу", які до політичної кар'єри побудували фантастичну кар'єру в шоу-бізнесі.

Таким чином, у Верховній Раді IX скликання ми зможемо побачити відомого телеведучого Олександра Скічка, який переміг у 197-му мажоритарному окрузі (Черкаська область); керівника і актора студії "Мамахохотала" Романа Грищука, який здобув перемогу в 222-му мажоритарному окрузі; друга Володимира Зеленського, актора студії "Квартал 95" Юрія Корявченкова (більш відомого як Юзик), який переміг в 33-му мажоритарному окрузі (Дніпропетровська область); одіозного ресторатора Миколe Тищенка, за якого проголосували більшість у 219-му окрузі столиці

Чим же будуть займатися в Раді новоспечені політики? Styler проаналізував передвиборчі програми і обіцянки кожного з них.

Олександр Скічко

Скічко є зятем великого бізнесмена і одного з найбагатших людей України Леоніда Юрушева. У парламент ведучий Євробачення 2017 вирішив піти, тому що йому "набридло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, їздити по розбитих дорогах" і слухати, як його друзі "хочуть виїхати в іншу країну".

Журналісти нагадали шоумену, що законодавча і виконавча влада - це різні речі. Тому, яким чином Скічко буде ремонтувати дороги у своїй рідній Черкаській області - залишається для багатьох загадкою.

Олександр Скічко про похід в політику

А от виборці Скічf вірять, що він зробить "з Черкащини - Швейцарщину".

Роман Грищук

Перед виборами Роман пообіцяв своїм виборцям, серед яких чимало молодих людей, що буде в Раді боротися за процвітання Києва, зокрема, Грищук буде "використовувати всі доступні народному депутату кошти для того, щоб зробити життя на Солом'янці більш комфортнbv для людей".

"Я побував у багатьох країнах світу. Побачив, як живуть люди в різних містах. Через корупцію та неефективність міської влади на Київ боляче дивитися. Точкова забудова, стихійна торгівля, зношений громадський транспорт, запарковані вулиці, жахлива реклама. Насправді всі ці проблеми вирішувані. І якщо їх досі не вирішують, значить це комусь вигідно. Але мені - і іншим киянам - вигідно жити в зручному місті", - писав лідер студії "Мамахохотала" на своїй Facebook-сторінці.

Роман Грищук (фото: facebook.com/grishchukroma)

Але не Києвом єдиним. Як член парламенту Роман зобов'язується підтримувати курс на розвиток України: євроінтеграційні реформи, прозорість державних фінансів, електронну демократію. Також в Раді шоумен зосередиться на проблемах освіти, екології та молодіжній політиці - Грищук обіцяє допомагати молодим бізнесменам, підтримувати культурні проекти, а також боротися з феодальними університетами.

Юрій "Юзик" Корявченков

Колега президента України Володимира Зеленського переміг в 33-му виборчому окрузі. Беззмінний член студії "Квартал 95", довгий час був адміністративним продюсером, виконавчим директором і поєднував це з акторською кар'єрою. У Юзика дві освіти - за першою він інженер-електротехнік, а за другого економіст-підприємець. З 1997 по 2003 рік він працював на Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті на різних посадах. Юрій, кажуть колеги, добра, розумна, відповідальна і порядна людина. Чим він буде займатися в Раді? Юрій обіцяє боротися за високі пенсії, за лікарні, екологію і транспорт в Україні. Також велику увагу він буде приділяти своєму рідному місту - Кривому Рогу.

Юзик (фото: facebook.com/Юрій Корявченков)

"Я буду впливати на збільшення інвестицій в медичне обслуговування жителів району та стимулювати впровадження безкоштовного скринінгу здоров'я для працівників, які працюють на шкідливих виробництвах, та їх сімей", - обіцяв Юзик жителям рідного міста.

Але головне, чим буде займатися Юрій в парламенті - це "вносити законопроекти і підтримувати президента в боротьбі зі старою владою".

Микола Тищенко

Скандальний ресторатор, який став відомим завдяки проектам "Майстер-шеф", "Ревізор" і "Танці з зірками", пішов у Раду, щоб "докорінно змінити стару систему влади". Також він обіцяє допомагати Зеленському в питаннях безпеки країни, реформах, викоріненні корупції.

А ще Тищенко обіцяє боротися за виділення цільових субвенцій на ремонт та модернізацію житлового фонду; створити у Святошинському районі зони дозвілля та відпочинку; жорстко контролювати дитяче харчування в навчальних закладах столиці, адже він "знає, як це зробити професійно"; підтримувати дитячий спорт і творчість.

Микола Тищенко пройшов у Раду від "Слуги народу"

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