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Кто станет премьером и какой будет коалиция: астролог насторожил прогнозом

STYLERЖизнь    22.07.2019 - 11:46
Кто станет премьером и какой будет коалиция: астролог насторожил прогнозом
Фото: коллаж РБК-Украина

Астролог рассказал о результатах парламентских выборов

Выборы в Верховную Раду 21 июля прошли в неблагоприятный день, что вполне может отразиться на работоспособности новоизбранных нардепов IX созыва и малоэффективности законодательного органа. Как следствие, это чревато роспуском на перевыборами. Такое мнение высказал астролог Влад Росс, передает "Главред".  

Отметим, что ранее про неудачную дату проведения внеочередных парламентских выборов говорилось и в народных приметах. А самая низкая явка на избирательных участках также не является "плюсом". 

Астролог считает, что в идеале выборы стоило бы проводить 4 августа - тогда звезды и Меркурий в директном движении предоставили бы все условия для хорошей работы депутатов. 

Кто станет премьером и какой будет коалиция: астролог насторожил прогнозом

Голосование на парламентских выборах-2019 (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Вчера же ближайшая к Солнцу планета находился в ретроградном движении. Росс подчеркнул, что все, что делается при таком положении Меркурия, "никогда не заканчивается в должный срок, а срывается". Так, астролог сулит паралич Рады и кризис уже через 1-1,5 года. 

Неблагоприятная дата выборов также отразится и на будущей коалиции. В ней астролог видит партии "Слуга народа" и "Голос", а еще "Батькивщину", однако на правах "младшего брата" и без важных постов для членов политсилы Юлии Тимошенко.

Кстати, в третий раз она не станет премьером.

Росс считает, что наиболее вероятным составом коалиции станет объединение "Слуг народа" с "Голосом" и мажоритарщиками. 

Кто станет премьером и какой будет коалиция: астролог насторожил прогнозом

Владими Зеленский и Святослав Вакарчук (Фото: коллаж РБК-Украина)

Астролог видит главой правительства лидера партии "Слуга Народа" Дмитрия Разумкова, однако уверен, что "премьер-министра Украине назначит Госдеп США".

"Скорее всего, премьером станет Владислав Рашкован, Близнецы по знаку Зодиака, в гороскопе которого очевиден звездный час, и он связан с МВФ", - поделился своим прогнозом Росс.  

Также он убежден, что Рада будет "ручной", и все самые главные и судьбоносные решения будут принимать в Офисе президента.

Говоря о бывшем президенте Петре Порошенко, астролог не верит в какое либо влияние его в парламенте.

А "Оппозиционная платформа – За жизнь" станет в Раде маргиналами, заявил Росс.

Как сообщалось ранее, в сети жестко раскритиковали самую низкую якву на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Также мы писали о том, что недавно основательница Международного центра астрологии и развития сознания ASTRA Анна Вергелес дала неприятный прогноз по парламентским выборам.

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